Luca Gioanola sulla guerra in Ucraina: «Lo scempio abbia fine»

CASALE - Il lancio, all'alba di oggi, dell'operazione militare in Ucraina da parte della Russia di Putin, provoca reazioni anche a Casale. La prima è di Luca Gioanola, capogruppo del Pd: «Un incubo, fatto di bombe e di morti, che diventa realtà, e ci fa tornare alla mente tempi molto funesti della nostra storia del '900, quando nel 1939 Hitler invase la Polonia. Oggi, Putin, disseminando bombe, morti e devastazione, invade l'Ucraina, uno Stato sovrano e un popolo inerme, per perseguire piani di annessione! Urlando no, no alla guerra, chiediamo alla comunità europea e internazionale di fare tutto il possibile affinché questo scempio abbia fine e che ci siano precise e chiare prese di posizione nei confronti di Putin così come immediati supporti alla popolazione inerme».

L'esponente Dem cita le parole del segretario Enrico Letta: «Con l'attacco all'Ucraina Putin calpesta i principi di libertà e democrazia, i valori non negoziabili dell'Europa. Dobbiamo restare uniti e agire subito. Il Parlamento si riunisca al più presto in sessione straordinaria. È finito il tempo delle ambiguità e dei terzismi».