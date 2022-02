I consigli di lettura della Civica: questo mese fumetti protagonisti

CASALE – Per il mese di febbraio le proposte di lettura della biblioteca Civica Giovanni Canna saranno speciali. Infatti, il video con i testi consigliati, e visibile da domani sulla pagina Facebook della biblioteca, non solo non vedrà protagonista il direttore Luigi Mantovani, ma sarà interamente incentrato sui fumetti.

A far scoprire le novità che saranno a disposizione della biblioteca sarà Jacopo Mongiò, il giovane volontario che sta svolgendo il Servizio Civile Universale nelle sale di Palazzo Langosco: «Sugli scaffali si potranno trovare dai classici del fumetto italiano dei nostri anni, come Zerocalcare, al fumetto supereroistico internazionale, con alcune tra le storie più apprezzate targate Dc Comics e Marvel a cui vanno ad aggiungersi famosi e acclamati graphic novel come V per Vendetta, Watchmen e Maus, oltre che alcuni tra i manga più noti e apprezzati, tra cui Akira.

Questa è una bella occasione per conoscere o rileggere in nuove edizioni i testi che hanno fatto la storia del fumetto degli ultimi decenni. È un’iniziativa che si rivolge agli utenti di tutte le età, e che permetterà loro di esplorare e addentrarsi in questo fenomeno di massa e di costume, salito alla ribalta negli ultimi anni grazie a molti film di enorme successo.

Inoltre, numerose opere a fumetti, indicate per i più piccoli, sono presenti alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati al Castello di Casale»