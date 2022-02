Casale scende in piazza: «No alla guerra in Ucraina»

CASALE - È sulle note di canzoni come 'Generale' di Francesco De Gregori e 'Imagine' di John Lennon che Casale è scesa in piazza Mazzini oggi pomeriggio. Il messaggio? Dire no alla guerra in Ucraina, sulla scia dei numerosi presidi che non solo in queste ore si stanno svolgendo in numerose città d’Italia.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Filorosso. Presenti diversi esponenti del centrosinistra casalese tra cui il consigliere comunale del Pd Fabio Lavagno. Prima dell'inizio dell'evento una fugace apparizione anche del sindaco Federico Riboldi.