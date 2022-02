Novipiù con Trapani sono punti pesanti

CASALE MONFERRATO – Parte la volata playoff. La Novipiù, alle prese con un’emergenza infortuni e reduce da due sconfitte consecutive, riceve Trapani (PaleEnergica, domani ore 17) per uno spareggio in chiave post season. Match valevole per la giornata numero 20 del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Casale Monferrato

Obiettivo della squadra rossoblù è tornare alla vittoria dopo due ko esterni e tenere dietro Trapani, già battuta nella gara d’andata. Stefano Comazzi (assistente allenatore) – “La partita con Trapani è una tappa importante del nostro percorso: veniamo da due sconfitte consecutive e vogliamo rifarci sul nostro campo. Trapani è una squadra che, come noi, sta vivendo un momento di difficoltà a causa degli infortuni, ma non è una squadra che molla, come testimoniato dalla vittoria della settimana scorsa contro Piacenza. Sarà una partita di puro agonismo: la posta in palio è alta per entrambe le squadre e noi dovremo farci trovare pronti”.

Consapevole del momento di difficoltà Gianmarco Leggio. “Stiamo attraversando un momento difficile e ne siamo tutti consapevoli, ma sappiamo anche che giocando di squadra possiamo uscirne. Con Trapani sarà sicuramente una partita difficile, in cui dovremo avere grande prontezza mentale, in modo da adattarci il più velocemente possibile alle situazioni che si presenteranno in campo”.

Qui Trapani

La 2B Control di coach Parente a quota 16 punti e reduce dal successo in volata sulla Bakery Piacenza. Ma la squadra siciliana deve in questo periodo fare a meno della stella Childs, operato al menisco. L’assistente Fabrizio Canella. “Casale si è qualificata meritatamente alle finali di Coppa Italia, è una squadra molto ben allenata con delle certezze e delle peculiarità specifiche, sia in attacco che in difesa. Da parte nostra siamo consapevoli che affrontare la JB senza Childs e Taflaj sarà estremamente difficile ma stiamo lavorando bene e proveremo a dire la nostra”.

Marco Mollura, bandiera e trascinatore di Trapani. “In questa fase di difficoltà nel reparto lunghi dobbiamo solo stringere i denti. Siamo consci del fatto che ognuno di noi dovrà andare oltre i propri limiti per fronteggiare Casale, ma abbiamo già dimostrato che con la forza di volontà e la concentrazione si possono pure limare i deficit fisici. La strada per allontanare la zona play-out è ancora lunga”.



NOVIPIÙ JB MONFERRATO – 2BCONTROL TRAPANI

Dove: PalaEnergica, Casale Monferrato.

Quando: domenica 27 febbraio, ore 17.

Arbitri: Foti, Beneduce, Maschietto.

Andata: 67-84 Casale.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 60% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Nella Note – Per la Jbm assente Leonardo Okeke, mentre sono da valutare le condizioni di Fabio e Luca Valentini. Per Trapani assenti Matteo Palermo e Elijah Childs (infortunio) e Celis Taflaj impegnato con la nazionale albanese.