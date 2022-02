CASALE - Domani, 1° marzo, sarà il centenario della nascita dello scrittore e partigiano piemontese Beppe Fenoglio. Nella sua città natale, Alba, è stato organizzato un lungo calendario di appuntamenti che proseguiranno, coinvolgendo molte altre città e anche Torino, fino al 2023.

Forte è tuttavia anche il legame di Casale e del Monferrato con il celebre autore. Episodi raccontati di recente dallo storico Sergio Favretto in occasione delle celebrazioni della Banda Tom.

Parte da questi presupposti l'interrogazione depositata da Fabio Lavagno (Pd): «Spiace che ad oggi la città di Casale non abbia previsto nessuna iniziativa culturale per ricordare la figura autore, tra gli altri, de Il Partigiano Johnny e di Questione Privata - argomenta l'esponente dem - Eppure ci sarebbe del merito per riscoprire vicende ancora oggi poco note valorizzando come Fenoglio, dal marzo al maggio 1945, abbia operato nel Monferrato accanto alle missioni inglesi paracadutate in ausilio alle formazioni partigiane proprio a ridosso della Liberazione. Lasciate le Langhe infatti operò fra le colline di Asti, e Casale Monferrato, dove fu presente, così come a Fubine, Alfiano Natta, Montemagno, Grana e Moncalvo e le sue pagine rimandano a episodi della Resistenza monferrina come nel caso dell’eccidio della Banda Lenti a Valenza. Con un’interrogazione poniamo la questione all’Amministrazione e in particolare all’Assessorato alla Cultura, per comprendere se, dopo le discutibili iniziative recentemente promosse di carattere quanto meno nostalgico, intenda riconoscersi nel carattere plurale dei valori resistenziali valorizzando, in questo anno, la figura di Fenoglio ed il suo legame con il nostro territorio».