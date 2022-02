Rimpianti Novipiù. Passa Trapani

CASALE MONFERRATO – La Novipiù cade in casa con Trapani (71-75) in un finale che lascia tanti rimpianti. Non basta alla squadra di coach Andrea Valentini comandare per 38’. La terza sconfitta consecutiva della Jbm apre la crisi. Andrea Valentini: “Dall’inizio si vedeva che Trapani aveva più ritmo di noi. Abbiamo fatto fatica e resta l’amaro in bocca perché siamo stati avanti per 38’. Non siamo in un momento buono né dal punto di vista fisico, né tecnico. È la prima volta che perdiamo tre partite di fila, dobbiamo rimboccarci le maniche e trovare il modo di andare avanti”.

Felice invece per il prezioso successo il coach di Trapani Daniele Parente: “Due punti d’oro per noi. Sapevano di essere in grande emergenza ma i ragazzi hanno fatto una partita di grande concentrazione e carattere contro una squadra a cui concedevamo tanta taglia fisica. I ragazzi hanno risposto. Dobbiamo migliorare e non lasciare nulla di intentato perché la strada è ancora lunga”.