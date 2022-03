Incidente mortale a Occimiano: centauro deceduto

OCCIMIANO - ORE 19.50 - E’ morto in seguito al tremendo impatto con una Peugeot, Gianni Marcigliano, aveva 44 anni, abitava a Casale.

Il ristoratore (gestiva La Magione di Olivola) era in sella a una Buell, percorreva la statale in direzione di Casale quando ha sorpassato un’auto e, rientrando, ha tamponato la Peugeot alla cui guida si trovava Stefania Adrignola, 42 anni, di Casale.

La donna è stato trasportata all’ospedale, ma non ha riportato lesioni serie.

I Carabinieri hanno sentito alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il motociclista, a quel che sembra, non sarebbe riuscito a concludere il sorpasso perché da Casale arrivavano altre vetture e, rientrando, ha tamponato l’auto.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

ORE 18.00 - Incidente mortale questo pomeriggio a Occimiano, lungo la provinciale subito dopo la zona industriale in direzione di Casale. L'impatto è stato tra un'auto e una moto: a perdere la vita è stato un uomo di 44 anni che era in sella ad una Buell. Inutile l'intervento del 118, sul posto i carabinieri di Casale per i rilievi del caso. La strada è stata interrotta al transito veicolare.

Seguono aggiornamenti.