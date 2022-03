'Scoop': il primo progetto Erasmus+ del Casalese si terrà a Cella Monte

ROSIGNANO - Si chiama S.c.o.o.p il primo progetto internazionale rivolto ai giovani nell’ambito dell’Erasmus+ programmato nel Casalese. Un acronimo che sta per 'Strengthening Creativity and Critical thinking for the young people' ovvero rafforzare la creatività e il pensiero critico dei giovani.

Scoop Project è promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni insieme ai Comuni di Rosignano Monferrato, Ponzano Monferrato e Fubine Monferrato. Sono cinque invece le organizzazioni partner provenienti da tutta Europa che collaborano attivamente all'iniziativa: Vecpiebalga Union Administration of Cesis Municipality (Lettonia), Fundacja Czwarty Wymiar (Polonia), Municipalità de La Palma del Condado (Spagna), Associazione Agrom-Ro (Romania), Federación de Asociaciones Juveniles para la Movilidad Europea (Spagna) e Associazione Check In (Portogallo).

Il primo scambio culturale è attualmente previsto a Cella Monte dal 18 al 25 maggio 2022. Sarà aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 26 anni, coinvolgendo in totale 42 partecipanti (6 locali e 6 per ognuna delle organizzazioni). Un momento per laboratori focalizzati su temi come libertà di opinione e di espressione, strumenti a disposizione del social manager, del giornalista e del comunicatore, digital writing, decodifica di notizie e pregiudizi, attendibilità delle fonti, uso consapevole di internet e dei social media e gestione delle hate speech. A questi si aggiungeranno anche visite in Monferrato e momenti d'incontro e di narrazione di esperienza.