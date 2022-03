Luminosa meteora osservata anche nei cieli dell'Alessandrino

Sono molte anche in provincia di Alessandria le persone che, tra le 19.55 e le 19.57 di oggi, sabato 5 marzo, hanno visto transitare in cielo uno spettacolare bolide, vale a dire una meteora particolarmente luminosa. Secondo gli esperti, si tratta di uno dei bolidi più luminosi osservati in Italia negli ultimi anni. Il fenomeno celeste è stato visto in tutta l'Italia del centronord, dal Piemonte al Lazio, ma arrivano testimonianze di avvistamenti anche da Veneto e Friuli.

Mentre passava in cielo, distruggendosi prima di arrivare a terra, sono state diverse le "esplosioni di luce" provenienti dalla meteora, con colori che variavano dal verdognolo al rossastro: un fenomeno naturale che dipende dalla composizione della roccia, sottoposta a un brusco e notevole aumento di temperatura mentre transita nell'atmosfera.

In Italia è attiva la rete Prisma, che fa capo all'Inaf, l'istituto nazionale di astrofisica: si tratta di numerosi osservatori astronomici dotati di camere "all sky" in grado di fotografare il cielo a 360 gradi. Molte delle immagini del bolide sono state registrate proprio dai centri della rete Prisma: sono presenti anche a Felizzano, Alessandria e a Cecima, al confine tra la val Curone e la provincia di Pavia.