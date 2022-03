Monferrato non Conforme: striscione a Casale sul conflitto in Ucraina

CASALE - Striscione di Monferrato non Conforme - la declinazione monferrina di CasaPound Italia - nella notte in via Verdi a Casale, così come in molte città d'Italia: “Nessun imperialismo in terra europea, pomeriggio manifesteremo per la nostra Europa”.

Spiegano in una nota dal movimento di estrema destra: «Quello che sta accadendo oggi in Ucraina e che sta sempre più avendo contorni globali è l’estrema conseguenza di un processo di espansione e imperialismo che è iniziato anni fa e che affonda le sue radici anche nel democratico occidente che oggi si identifica nella Nato. È inutile operare una divisione manichea tra “buoni” e “cattivi” se non siamo neanche in grado di slegarci da vincoli che si dimostrano sempre di più contrari ai nostri interessi nazionali. Se anche può sembrare 'fuori tempo massimo' parlare di imperialismo americano o russo, l'attuale situazione di richiede proprio una riflessione sull'esistenza di due blocchi e l'assenza enorme di un terzo: quello europeo che da decenni è e resta balia di venti contrari. Venti che, allo stesso tempo, ci indicano una sola cosa: la necessità di un risveglio dei popoli europei».