Energica sul caro bollette del gas: «Gli aumenti non dipendono da noi»

CASALE - L'azienda casalese Energica con una nota spiega ai suoi clienti come i recenti aumenti delle bollette del gas «che colpiscono indistintamente le famiglie e le aziende italiane, europee e mondiali non sono riconducibili a chi si occupa di vendere e distribuire gas».

«La crescita spropositata del costo della materia prima - continuano dalla società di proprietà di Amc - è dovuta alla riduzione delle materie stesse, conseguenza di una crisi planetaria, geopolitica e sanitaria, iniziata mesi fa e oggi drammaticamente peggiorata». Intanto, è stato varato dal governo un primo intervento a sostegno delle famiglie, che ridurrà l'Iva applicata alle materie energetiche dal 22% al 5% nel semestre gennaio-giugno.

«Energica - prosegue la nota - propone la possibilità di rateizzare e personalizzare i futuri pagamenti. Ulteriori soluzioni sono attualmente al vaglio dell'azienda per agevolare i clienti in un contesto complicato come quello in cui stiamo vivendo. Gli sportelli e i call center sono a disposizione dei clienti per spiegare in dettaglio le cause di questa incresciosa situazione che inevitabilmente danneggia l'immagine di Energica, senza che all'azienda possa essere imputata alcuna responsabilità».