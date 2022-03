I paesi del Casalese e la raccolta di beni necessari pro Ucraina

BALZOLA - Il Casalese si unisce alla campagna solidale che in questi giorni coinvolge numerosi Comuni italiani per portare un aiuto materiale e consistente in Ucraina. Sono state numerose in questi giorni le raccolte di beni di prima necessità che verranno portate a sostegno dei cittadini ucraini, dislocate in numerosi punti strategici sul territorio. Tra questi anche un punto di raccolta a Terruggia, presso la sede della Pro Loco, che sabato scorso grazie ai volontari si è occupata di raccogliere e smistare le donazioni ricevute. L’iniziativa si ripeterà ancora giovedì 10 marzo dalle 14.30 alle 18. Inoltre per ancora tutta questa settimana sarà possibile contribuire lasciando un acquisto ‘sospeso’ presso il Market e la farmacia del paese.

Su questa linea anche Balzola si è attivata. Presso la sede della Protezione Civile in Piazza Genovesio dalle 17 alle 19 da oggi fino a giovedì 10 sarà possibile contribuire con delle donazioni. Venerdì 11 marzo le amministrazioni di Balzola, Morano, Rive e Villanova si recheranno con i carichi nella città di Ustrzyki Dolne, al confine sud-est della Polonia con l’Ucraina.

Tra i beni accettati sono in particolare richiesti: abbigliamento pesante uomo, donna, bambino; biancheria intima, coperte, sacchi a pelo e cuscini; pannolini per bambini e assorbenti femminili; farmaci e generi di prima assistenza (garze, cerotti, prodotti per l’igiene personale); generi alimentari a lunga conservazione e pronti all’uso.