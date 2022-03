A Occimiano parte il mandato del consiglio comunale dei bambini e delle ragazze

OCCIMIANO - Lo scorso sabato 5 marzo è ufficialmente iniziato il mandato del nuovo Consiglio Comunale dei Bambini e dei ragazzi di Occimiano.

Il consiglio è composto dai giovani occimianesi che frequentano le classi V Primaria e I e III Secondaria di Primo Grado. A coordinare le attività erano presenti il sindaco Valeria Olivieri, che ha sottolineato l'importanza della partecipazione alle attività del Ccr come occasione di crescita e di impegno civico, la sua vice Emanuela Aceto e il consigliere delegato Giuditta Garavello.

I ragazzi hanno presentato alcune proposte programmatiche e hanno eletto come presidente Samuele Barbano (III Secondaria di Primo Grado) e la vice Carolina Vigore (V Primaria). Tra pochi giorni il consiglio si riunirà nuovamente, in occasione dell'iniziativa 'M'Illumino di meno' e inizieranno i lavori del parlamentino, che sarà impegnato in numerose attività e iniziative nel corso dei prossimi mesi.