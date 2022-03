Al Leardi 'Ambientiamoci', la conferenza 'green' coordinata dall'Upo

CASALE - 'Ambientiamoci. Ambiente e salute, dalla promozione di una cultura ambientale alla promozione della salute': questo è il titolo della conferenza che si è tenuta lo scorso 3 marzo nell'Aula Magna dell'Istituto Leardi. Gli studenti hanno partecipato in parte in presenza e in parte a distanza.

L'iniziativa è stata realizzata dalla docente Graziella Berta dell'Università del Piemonte Orientale ed è promossa dal Rotary Club. La mattinata si è aperta con un intervento della professoressa Manuela Giovannetti, docente ordinaria di Microbiologia agraria presso l’Università di Pisa. In seguito sono stati presentati alcuni focus tematici da giovani laureati in discipline scientifiche: Lorenzo Esposito, docente di Scienze Naturali presso il Leardi; le dottoresse in Scienze Biologiche Alice Miretto e Giulia Peruzzi; Giulia Camurani, dottoressa in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche e collaboratrice presso Delegazione 'Ordine Nazionale dei Biologi' Piemonte-Liguria-Valle D’Aosta.