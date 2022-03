«In regione e in provincia si va verso un ‘plateau’ elevato»

La tendenza dovrà ovviamente essere confermata prendendo in considerazione un lasso temporale più lungo, ma la discesa dei contagi - in Piemonte come in provincia - sembra essersi arrestata.

«È ancora presto per dirlo - conferma Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo - ma assistiamo a una fase di stabilizzazione, come se la prospettiva fosse quella del raggiungimento di un ‘plateau’, su numeri piuttosto elevati». Nella classifica relativa all’incidenza dei nuovi contagi, l’Italia è in testa a 422, segue Alessandria a 353, mentre la Lombardia con 287 e il Piemonte con 281 completano il gruppo.

«A livello di numeri assoluti - aggiunge il docente - il Piemonte scende da 13449 a 12005 contagi settimanali, 1444 in meno e 1715 al giorno. Traina sempre Torino, la cui percentuale scende però al 54%, poi Alessandria contribuisce con il 12% e Cuneo con il 9%».

Sostanzialmente stabile il tasso di positività, dal 5,9 al 6%, mentre terapie intensive e ricoveri ordinari continuano a calare. «I posti occupati in rianimazione sono 36, con indice di saturazione al 5,7%, mentre gli ospedalizzati scendono di ben 249 unità. Il totale è 700, tasso di occupazione al 10,3%». I decessi erano 74 e diventano 62, 13 dei quali ascrivibili all’Alessandrino.

Chiusura come sempre dedicata alla provincia: i casi settimanali sono 18 in meno (da 1462 a 1444), la media è 206 al giorno. «Martedì scorso eravamo a 209, quindi si vede eccome la stabilizzazione. I guariti? 1510 e gli attualmente positivi calano di 79 unità».