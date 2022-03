Derby deludente, Casale impatta con Asti

CASALE - È stato un derby 'collinare' avaro di emozioni quello di oggi al Natal Palli tra Casale e Asti. Entrambe le compagini arrivavano da periodi complicati e la partita ha semplicemente rispecchiato la condizione poco brillante delle due squadre.

Poca costruzione di gioco e tanta tattica hanno quindi dato vita a uno spettacolo - si può dire - deludente. Una cosa è certa: il ritorno di Marco Sesia in panchina non ha ancora portato la scossa auspicata dalla dirigenza nerostellata.

La prima frazione di gioco è l'emblema del momento non troppo entusiasmante - per usare un eufemismo - delle formazioni. Poche e confuse le idee da entrambe le parti, con poche trame e tanti lanci lunghi non andati a buon fine. I casalesi puntano sulla velocità di Giacchino che però non riesce mai a trovare il bandolo della matassa, mentre negli astigiani sono Ndiaye e Diagne a tentare di smuovere le acque ma senza successo. Il primo vero limpido squillo dei padroni di casa è arrivato solo al 45', con Rossini che - dopo una delle poche azioni degne di nota di Amayah - impatta di testa e sfiora la traversa pochi minuti dopo l'unica occasione dell'Asti. Al 39' infatti è Virdis, dopo un'incursione sulla destra, a sfiorare il vantaggio con un diagonale finito di poco al lato a Guerci battuto.

La ripresa continua sulla falsariga del primo tempo, ma all'8' è ancora una volta Diagne a impensierire l'estremo difensore nerostellato con una botta tremenda dal limite che centra in pieno la traversa. Dopo il sussulto i momenti salienti dei biancorossi possono dirsi terminati, con Guerci spettatore non pagante per il tempo restante. Sull'altro fronte l'unica spinta arriva dal subentrato Mullici e dal difensore Silvestri, che sugli sviluppi di un angolo colpisce al volo spedendo alto sopra la traversa al 42'. Pareggio che serve poco al Casale (il quarto consecutivo) e soprattutto all'Asti, che ora naviga in acque pericolose

CASALE - ASTI 0-0

CASALE: Guerci, Darini, Martin (46' Perez), Rossini, Continella (49' Montenegro), Gilli, Brunetti, Amayah (73'' Mullici), Silvestri, D'Ancora, Giacchino (59' Albisetti). A disp.: Paloschi, Casella, Onishchenko, Pucci, Canina. All: Sesia

ASTI: Brustolin, Vergnano, Toma , Lega, Venneri, Taddei, Picone (64' Ciletta), Ndiaye (69' Plado), Virdis, Diagne, Trevisol (67' Brollo). A disp.: Zeggio, Rosset, Lanfranco Vespa, Pinto, Piana, Brollo. All.: Boschetto

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Assistenti: Della Monica e Nicolò