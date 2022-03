Dieci profughi ucraini ospiti del convento di Santa Maria del Tempio

SANTA MARIA DEL TEMPIO - Da oggi, attraverso la Caritas di Casale, il Convento di Santa Maria del Tempio ospiterà una decina di profughi ucraini (in particolare minori e donne). Dalla piccola frazione si chiede aiuto alla popolazione per raccogliere generi di prima necessità. Il punto di raccolta sarà l’oratorio nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 marzo dalle 18 alle 19.

Si accettano alimenti: latte, latte senza lattosio, zucchero, olio, legumi, passata di pomodoro, sale, carne, bastoncini di pesce.

Si accettano anche generi di prima necessità: detersivo per il bucato, bagnoschiuma, shampoo, igiene intimo, deodorante, assorbenti, cotton fioc, spazzole per capelli, detersivo piatti, spugne per piatti, sgrassatore, detersivo bagno, detersivo pavimenti.

Per informazioni: santamariadeltempio@gmail.com e 349 1961776.