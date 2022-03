Donne Insieme in piazza per sensibilizzare i casalesi sulla condizione femminile

CASALE - Anche Casale ha partecipato agli eventi per la Giornata Internazionale della Donna. Martedì scorso, 8 marzo, il collettivo Donne Insieme ha volantinato in piazza Castello.

«Non riteniamo infatti che regalarci una mimosa ci renderà più libere: riteniamo, anzi, che in questo modo si svilisca il significato dell'8 Marzo e, allargando, anche il nostro stesso essere donne, ancora oggi associato alle idee di purezza, fragilità e dolcezza. Vogliamo, piuttosto, che questa giornata sia l'occasione per parlare più forte dei femminicidi la cui media, in Italia, è di uno ogni due giorni, dei divari salariali che ancora si mantengono, della maternità come obbligo morale in quanto donne».

È stata una buona occasione anche per ricordare l'impegno che da mesi coinvolge il collettivo a favore delle donne afghane, sensibilizzando la popolazione sulla loro condizione.