Gruppo Epta: oltre 1 miliardo di fatturato, +29.6% dal 2020

MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Epta S.p.A., player globale nel settore della refrigerazione commerciale e società a capo del gruppo Epta, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Il bilancio è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) elaborati dall'International Accounting Standards Board (IASB), così come ratificati dall'Unione Europea.

Nell’esercizio 2021, il Fatturato netto del Gruppo si è attestato a €1.197m di Euro, in crescita del 29,6% rispetto al 2020 e significativamente al di sopra dei livelli pre-Covid-19, trainato dalla crescita avvenuta in tutte le tre business unit (Retail, Food & Beverage e After Sales) in cui il Gruppo opera.

In generale la performance positiva è legata a due fattori: innanzitutto, la forte resilienza del core business, i cui segnali erano già stati mostrati nel secondo semestre del 2020 e sono continuati per tutto il 2021; e inoltre la capacità del Gruppo di offrire soluzioni integrate, innovative e sostenibili che permettono al Gruppo di ottenere un vantaggio competitivo e rafforzare la posizione sul mercato.

La positiva performance ha riguardato tutte le principali aree geografiche in cui il Gruppo opera, in particolare: in Europa il fatturato del Gruppo si è attestato a €898m, in crescita del 31% rispetto al 2020, nelle Americhe a €176m, +31% rispetto al 2020 e in APAC a €93m, in aumento del 29% rispetto al 2020, con la restante parte di €29m registrata nel resto del mondo.

Epta è un gruppo industriale multinazionale presente in cinque continenti, che lavora con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di tutti i segmenti della refrigerazione commerciale, interpretando le culture di consumatori provenienti dai paesi più diversi, dando vita a tecnologie del freddo sostenibili che, con uno sguardo rivolto al futuro, creano valore per i clienti, in ogni parte del mondo.