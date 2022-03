MonFest 2022: il sipario si alza venerdì 25 marzo

CASALE - Si aprirà alle 17.30 di venerdì 25 marzo il MonFest 2022, la biennale dedicata alla fotografia che fino al 12 giugno animerà con numerosi eventi Casale. L'inaugurazione si terrà presso il Salone Vitoli del Museo Civico. Per l'occasione le mostre al Castello del Monferrato, al Teatro Municipale, nella Cattedrale di Sant’Evasio e all’Accademia Filarmonica rimarranno visitabili fino alle 23. La mostra allestita in Sinagoga, invece, sarà inaugurata al termine dello Shabbat, la festa del riposo, domenica 27 alle 11.30.

Sabato invece inizieranno i primi eventi collaterali, partendo proprio dalle Letture Portfolio. In Piazza Mazzini, per l'intero weekend, satà possibile partecipare dalle 10 alle 19 a 'Ritratti in piazza', progetto del Gruppo Fotografi Monferrini al costo di 8 euro a persona per diventare per un giorno protagonisti di uno scatto professionista.

Numerosi anche i laboratori: il primo, in programma per sabato alle 15, vedrà la partecipazione di Tommaso, Giorgio e Maurizio Galimberti che proporranno un workshop gratuito attraverso la Fuji Instax per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Domenica 3 aprile è invece previsto il secondo appuntamento con Ilenio Celoria, il docente dell’istituto Leardi in mostra al Castello del Monferrato con Fotomorfosi-infernot. Per partecipare ai due laboratori è richiesta la prenotazione al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it. I posti disponibili sono dodici.

Saranno tanto attesi anche gli incontri per questo primo weekend. Si inizia alle 10 di sabato 26 in Accademia Filarmonica con Silvia Camporesi, Daniela Berruti e Anne Conway in una conversazione con la curattrice Benedetta Donato. Presenta Mariateresa Cerretelli. Alle 17.30 al Castello del Monferrato, invece, videoproiezione e intervista a Valentina Vannicola, presente con la mostra Living Layers, condotta da Mariateresa Cerretelli. Sempre al castello, domenica alle 10 sarà la volta di 'Vi racconto la mia fotografia', videoproiezione e parole d’autore con Silvio Canini e la curatrice della mostra Il mondo di Silvio Canini, Elena Ceratti.

A documentare l'apertura e tutti i weekend successivi ci sarà l'associazione Fotografica Alessandrina che si occuperà di realizzare il reportage 'Street Portraits'. Per tutte le info e le mostre in esposizione visitare il sito http://www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022.