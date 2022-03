Torna Connessioni Prossime: il calendario fino a maggio

CASALE - È stato annunciato oggi il nuovo calendario di Connessioni Prossime, il ciclo di webinar nato con la pandemia promosso dalla rete ScuoleInsieme, da Afeva e realizzato da Ecofficina. Oggi in modalità mista, sia in presenza che via streaming, Connessioni Prossime propone una nuova serie d'incontri per vivere l’attualità con consapevolezza.

Si riparte venerdì 25 marzo dalle 9 alle 11 all'Istituto Balbo con 'Esperienze di un cronista nei luoghi di guerra (migranti - ONG - salvataggio in mare, invasione dell’Ucraina)'. Gli ospiti saranno Nello Scavo, giornalista di 'Avvenire', Chiara Genisio e Ernesto Olivero. Sempre al Balbo sarà la conferenza 'Sulle orme del partigiano Johnny e altri racconti – nel centenario della nascita di Beppe Fenoglio' prevista per giovedì 31 marzo dalle 14 alle 16 con Sergio Favretto e Fabrizio Meni.

Doppio appuntamento anche per il mese di aprile: giovedì 7 dalle 11 alle 13 ci sisposterà al Sobrero per 'W la CO2 - possiamo trasformare il piombo in oro? – i cambiamenti climatici come non li avete mai sentiti raccontare'. A fare da relatore Gianfranco Pacchioni, professore di chimica all'Università Bicocca di Milano. Il 21 aprile dalle 11 alle 13 sarà invece la volta di 'Chi ha paura dei vaccini? Una riflessione fra storia e contemporaneità', conferenza attesa all'Istituto Leardi con Andrea Grignolio come ospite.

Si conclude la programmazione invece a maggio, questa volta ancora al Sobrero. Appuntamento mercoledì 11 dalle 11 alle 13 con 'Noi e i #greenheros - pensare verde per vincere le sfide della transizione ecologica'. Parleranno Annalisa Corrado, Edo Ronchi, Alessandro Gassman e Giuseppe Gamba.

Ma le iniziative della rete ScuoleInsieme non si fermano qui. Il 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell'amianto, verrà indetto un flash mob che coinvolgerà tutti gli studenti casalesi.