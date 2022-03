Pnrr e innovazione: gli investimenti in provincia

Il giornalista acquese Pierdomenico Garrone al Tg3 Piemonte per parlare di Pnrr e innovazione in provincia di Alessandria: "Abbiamo portato avanti un'indagine sui soldi che arriveranno in provincia di Alessandria insieme al giornale 'Il Piccolo' - le sue parole - E bisogna fare attenzione, perché non si tratta di contributi a fondo perduto, ma di attività che i Comuni devono mettere in campo per innovare il territorio".

Focus sul Paraboloide di Casale, ma non solo: "Nessun recupero si può fare - aggiunge Garrone - senza puntare su logistica e mercato dell'economia digitale. In provincia di Alessandria con la rigenerazione urbana si provvederà a interventi sul Teatro Comunale, le case popolari e altri spazi ad Acqui e Tortona".