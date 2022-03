Moncalvo: al via la ricostruzione del muraglione di corso 25 aprile

MONCALVO (AT) - Dopo la chiusura del primo lotto di opere di messa in sicurezza, avvenuta alcuni mesi fa, a Moncalvo hanno ora avuto inizio i lavori di ricostruzione e consolidamento del muraglione di corso 25 Aprile, parzialmente crollato nel novembre 2019.

Il progetto, redatto dallo studio Tecni3 di Casale, è composto da una porzione dedicata alla ricostruzione del muro parzialmente crollato e da una seconda, rivolta al consolidamento del muro che prosegue lungo il corso fino all’incrocio con la statale Asti-Casale presso la galleria.

Ad aggiudicarsi l’appalto per un importo complessivo di 1milione e 200mila euro è stata la ditta Terra.con di Carmagnola che opererà in cantiere per una durata prevista di 400 giorni e quindi fino al 4 aprile 2023.

La predisposizione dell’area al cantiere ha avuto come conseguenza la riduzione della carreggiata viabile di corso 25 Aprile che sarà percorribile solo a senso unico in uscita verso Asti. Per ovviare alle difficoltà di accedere al centro abitato è stato ripristinato il doppio senso di marcia in via Monsignor Bolla. Il senso unico in uscita è previsto per circa la metà della durata del cantiere mentre durante la seconda metà sarà ripristinato il doppio senso di circolazione.

A lavori ultimati il muro, la cui struttura è in cemento armato, si presenterà con un rivestimento in mattoni, per la tutela estetica di quella che di fatto è una delle porte della Città.