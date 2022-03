MonFest amplia l'offerta di attività anche al secondo weekend di biennale

CASALE - Manca poco meno di una decina di giorni all'inizio di MonFest 2022, la biennale che da venerdì 25 marzo fino al 12 giugno metterà al centro dell'attenzione della fotografia internazionale Casale Monferrato. Sono numerose le attività previste per il primo weekend. Al link sotto tutti gli appuntamenti.

MonFest 2022: il sipario si alza venerdì 25 marzo L'intera programmazione del primo weekend della biennale dedicata alla fotografia, attesa a Casale fino al 12 giugno

Ma le novità non finiscono qui. Per il weekend successivo, sabato 2 aprile alle 21, al Teatro Municipale sarà messo in scena 'Tempo interattivo – Siamo storie in una fotografia', uno spettacolo a cura di Raoul Iacometti e Luciano Bobba con l’esibizione di Rebecca Erroi e Lavina Scott e la partecipazione di Mariateresa Cerretelli. L'ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il giorno seguente, invece, secondo appuntamento con i laboratori organizzati in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Domenica 3 aprile alle 15.30 toccherà a Ilenio Celoria che proporrà a bambini dai 7 ai 12 anni di età l'attività 'La scatola magica: come creare una macchina fotografica a foro stenopeico'. Per partecipare al laboratorio è richiesta la prenotazione al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it. I posti disponibili sono dodici, accompagnati da un adulto.

Oltre i confini del Casalese inoltre prenderanno il via anche diverse sinergie: sabato 26 marzo inaugura allo Studio Legale Cecchin Vallino & Associati nel centro di Ivrea (Piazza Ferruccio Nazionale 6) la mostra 'Anna Di Prospero. Paesaggi interiori' a cura di Maria Livia Brunelli. Per tutti i dettagli sulla biennale visitare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022.