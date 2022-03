Luigi Ferrando a Mirabello per presentare il suo nuovo romanzo

MIRABELLO - Domani, sabato 19 marzo alle 17.30 presso la Sala Tricolore di Mirabello, l’autore locale Luigi Ferrando presenterà la sua ultima fatica: il romanzo ‘Diario del covid’ di Book Sprint edizioni. Un viaggio introspettivo nato dall’esperienza del lockdown per poter guardare in modo nuovo alla società. È il suo secondo lavoro dopo ‘Il viaggio in Palestina’ del 2003.

Ferrando è stato segretario generale nazionale della Uil/Telecomunicazioni dal 1987 al 2001 e successivamente presidente nazionale della Federazione italiana del tempo libero e del Cral della Telecom. Attualmente svolge attività di presidente provinciale di Alatel (Associazione lavoratori anziani Telecom Italia) nonché di segretario territoriale della Uil/Pensionati della zona di Casale Monferrato, Tortona e Novi Ligure.