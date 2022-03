Il colore dei fiori ravviva il weekend casalese (insieme alle giostre)

CASALE - Domenica 20 marzo a Casale ritornerà - dalle 7 alle 19 - la colorata e profumata 'Fiera di marzo', immersa nel verde dei giardini in Viale Beretta, dove ci saranno i banchi di vivaisti e fiorai, e Viale Crispi, con gli alimentari e non alimentari. In piazza d’Armi, invece, sarà ancora possibile divertirsi con le attrazioni del Luna park.