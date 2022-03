Formenti - Martinoni, Jbm spegne Urania

CASALE MONFERRATO - Vittoria preziosa per Novipiù che, trascinata dalla coppia Martinoni-Formenti, batte Urania Milano (70-61). Primo tempo dominante della Jbm che vola sul +19 e poi si pianta.

Milano rientra e sorpassa ma nella volata finale Casale fa le cose giuste per vincere.

La partita

Ottima partenza di Jbm che non ha Williams, ma recupera Luca Valentini e Leo Okeke. Subito ritmo e mani calde con Martinoni e Formenti che indicano la strada (13-5), passano dal +10 (22-12 all’8’) e chiudono il primo quarto su un promettente 27-17. Milano prova a cambiare faccia, ma Casale regge e allunga sul +14 (35-21 di Hill Mais) a metà frazione. Zona in difesa per Valentini e percentuali che restano buone. La Jbm tocca il +17 (40-23) al 17’ e chiude al riposo sul 42-27 (Martinoni 10 punti e 5 rimbalzi) un primo tempo di grande energia. Si segna meno nella terza frazione. Casale tocca il +19 (51-32), poi sbaglia diversi liberi e subisce la reazione di Milano che al 30’ rimette il punteggio in bilico sul 53-43.

Le cose si complicano nell’ultima frazione. 9-0 Milano in uscita dal mini intervallo e punteggio sul +3 Casale (55-52).

Novipiù in grande difficoltà. Tripla Formenti e tripla Portannese per scuotere le cose. Ma l’emorragia non si ferma. 18-7 di parziale Milano per il primo vantaggio ospite (60-61) a metà frazione. Con la volata inizia una nuova partita con inerzia Urania. Fiammata dei veterani: tripla Formenti e appoggio Martinoni per il nuovo +5 Casale (66-61) a -1’54”. Tecnico per proteste a Thomas che diventa (libero Formenti) la mini fuga della Jbm (67-61). E’ questo l'allungo decisivo. Milano sbaglia e con i liberi Casale chiude i conti fermando a tre la striscia vincente dei wildcats.

I numeri

Finale: 70-61

Parziali: 27-17, 42-27, 53-43

Quintetti: Casale con F. Valentini, Formenti, Sarto, Martinoni, Hill Mais. Milano con Bossi, Thomas, Portannese, Nikolic, Paci.

Punti: Martinoni 18 (Casale), Piunti 13 (Milano).

Rimbalzi: Martinoni 8 (Casale), Paci 9 (Milano)

Assist: F. Valentini e Formenti 6 (Casale), Bossi 11 (Milano)

Mvp: Formenti (Casale)