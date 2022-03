Il museo Civico di Moncalvo riparte: dal 3 aprile al via la stagione 2022

MONCALVO (AT) - La primavera è alle porte per il Museo Civico di Moncalvo, e questo significa ripartenza, con una nuova stagione di aperture e mostre che porteranno una ventata di opportunità culturali e artistiche nella città di Guglielmo Caccia.

«Si prospettano – sono le anticipazioni dell’assessore alla Cultura del Comune di Moncalvo Andrea Giroldo - un programma ricco di iniziative e un ottimo intreccio tra collezione permanente, esposizioni temporanee ed eventi collaterali al centro del quale ci sarà il museo, soprattutto in termini di partnership con altre realtà di grande respiro e grazie a risorse da attingere al Recovery Fund. Intendiamo dare un'ulteriore spinta di sviluppo artistico e degli ambienti per intrecciare la gioventù con l'arte, il turismo e lo sviluppo economico della città».

Non solo mostre: anche i numerosi eventi collaterali e il progetto ‘Block Notes’ animeranno la stagione 2022, sollecitando pensieri e riflessioni attraverso lo svolgimento di laboratori rivolti alle scuole, presentazioni librarie e mostre fotografiche.

La data ufficiale della riapertura è quella di domenica 3 aprile, preceduta dall'inaugurazione della mostra ‘Empatia’ che avverrà il 2 aprile. Si parte proprio all’insegna delle fotografie: la prima mostra temporanea del 2022 avrà come tema di sfondo il razzismo e vedrà la presentazione anche di un video sul rapporto uomo-animali. Gli autori delle fotografie e del video sono giovani artisti di talento che sono riusciti a rappresentare in modo estremamente personale due temi di attualità e decisamente ‘divisivi’.

«Le fotografie che esponiamo - precisa Maria Rita Mottola, presidente di Aleramo Onlus, ente gestore del museo moncalvese - hanno suscitato in noi moltissimo interesse perché aprono uno sguardo disincantato e arguto su un tema che non dovrebbe neppure esistere. Antirazzismo e razzismo sono categorie che non ci appartengono e che non dovrebbero appartenere a nessuno che ami l'arte che è ricchezza e diversità».

Nella settimana successiva all'apertura le sale del Museo saranno fruibili per le visite delle scuole, alle quali verrà anche offerto un laboratorio sui temi della mostra. Successivamente (il 30 aprile) è prevista l’inaugurazione della mostra dedicata a Remo Cassina, artista nativo di Castelletto Merli che ha vissuto a Moncalvo nei primi anni della sua vita. L’esposizione avviene nell’ambito del progetto museale che offre al pubblico artisti del Monferrato e del Piemonte ancorando le iniziative al territorio.

La primavera continuerà all’insegna di un carnet fitto di eventi: il 13 maggio è prevista la presentazione libraria con Sabina Matz e il suo libro poliziesco ‘West’, il 27 maggio si continuerà invece con ‘La terra del Diavolo Rosso'. Storie e personaggi dal ciclismo astigiano’ di Franco Bocca.