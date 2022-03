Prosegue con successo l'impresa formativa al For.Al di Casale

CASALE - Sta ottenendo grande successo l’esperienza dell’impresa formativa, correlata al corso 'Operatore del benessere Erogazione di trattamenti di acconciatura' che ha preso forma negli scorsi giorni al For.Al di Casale. In questo modo gli allievi possono aprire le porte a persone esterne e fornire servizi, in presenza e con il monitoraggio di docenti professionisti e di un coordinatore formativo.

L’iniziativa è stata infatti fin da subito accolta con favore dai potenziali fruitori del servizio, al punto che sono numerose le richieste di prenotazione giunte in segreteria. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi al 353 4396457. Le donazioni volontarie ricevute per i servizi saranno utilizzate all’interno della sede per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Nel prossimo anno formativo la sede casalese proporrà due corsi triennali: ‘Operatore del benessere Erogazione di trattamenti di acconciatura’ e ‘Operatore ai servizi di vendita’, due percorsi che si svilupperanno in modo dinamico curando l’accoglienza degli allievi, l’accompagnamento e un supporto costante sia professionale che umano, oltre al continuo confronto con le famiglie.