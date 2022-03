Casale: camion si ribalta alla rotonda del sottopasso

CASALE - Incidente quest'oggi, alle prime ore del mattino, alla rotatoria della Sp 31 a Casale, appena dopo il sottopassaggio di accesso a corso Valentino. Per cause ancora da precisare un mezzo pesante si è ribaltato sul fianco in maniera autonoma, bloccando la circolazione. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia.

Ferito lievemente l'autista.

Nella gallery, le foto di un nostro lettore.