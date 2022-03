Leardi e Rotary insieme con le nuove borracce plastic free

CASALE - Visto il successo dello scorso anno, il Rotary Club di Casale Monferrato ha rinnovato la collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi per l’iniziativa ‘Ogni goccia conta’, un progetto di promozione di buone pratiche e di sensibilizzazione alle questioni ambientali.

Per questo, gli studenti delle classi quarte del corso ‘Grafica e comunicazione’ sono state invitate a progettare, supportati dagli insegnanti delle discipline d’indirizzo, un nuovo logotipo da stampare sulle nuove borracce ‘plastic free’ che verranno realizzate e distribuite ad una selezione di studenti delle quarte e quinte delle scuole primarie e del primo anno delle scuole medie del territorio.

«Ringrazio il Presidente del Rotary Club Alessandro Boverio e Lorenzo De Magistris, account supervisor di Ddb Group Italy, per aver scelto nuovamente il nostro Istituto per questa importante iniziativa – spiega il dirigente scolastico Nicoletta Berrone – I nostri alunni, che già lo scorso anno si erano cimentati nella realizzazione grafica di progetti, avranno nuovamente l’opportunità di sviluppare competenze professionalizzanti sempre più richieste nel mondo del lavoro, nonché sarà per loro un momento per riflettere sull’impatto delle plastiche sull’ambiente».

La presentazione della nuova edizione del progetto si è svolta lo scorso 12 marzo, nell’Aula Magna dell’istituto, alla presenza dei membri del Rotary Boverio e De Magistris: durante l’incontro, è stato possibile per i ragazzi delle classi quarte osservare da vicino la borraccia che è stata realizzata nel corso del passato anno scolastico.

L’iniziativa rientra nell'ambito dei Pcto, Percorsi per le competenze territoriali e l'orientamento: «La proposta sarà molto stimolante per i nostri ragazzi, perché potranno seguire ogni fase di realizzazione del progetto, dall’ideazione e dalla ricerca iconografica, agli schizzi preparatori fino all’ultimazione finale – spiega il professor Andrea Agliotti, docente di Progettazione multimediale – Le richieste avanzate dal Rotary sono precise e dettagliate, come in un autentico lavoro che i nostri studenti potranno in futuro sviluppare nel mondo del lavoro»

Tra i logotipi che verranno realizzati si terrà un ‘contest di idee’: il Rotary Club prenderà in esame le proposte degli studenti e decreterà il progetto vincitore del concorso, che avrà diritto a comparire sulle borracce distribuite nei prossimi mesi.