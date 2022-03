Niente riscatto, Novipiù ko in Sicilia

CAPO D’ORLANDO - Novipiù perde secco a Capo d’Orlando (87-66).

Non arriva il riscatto dopo il brutto ko interno con Udine per la squadra di coach Andrea Valentini, che con una prestazione non all'altezza e 21 palle perse non ha la possibilità di stare in partita fino alla fine.

La partita

Avvio horror di Casale che parte molle e imprecisa. Altro piglio per i padroni di casa che azzannano la partita e si portano sul 22-7 (Mack 11 punti) . Negli ultimi 3’ di gioco si mette in moto anche la Jbm che chiude sul -13 (29-16). Prosegue sull’inerzia la squadra rossoblù che sfrutta la zona e piazza un parziale di 8-1 per il -2 (33-31) prodotto da Hill-Mais. Ma l’aggancio non arriva e l’Orlandina riparte e chiude sul 42-35 all’intervallo. Casale paga le 11 perse. L’uscita dallo spogliatoio vede di nuovo meglio l’Infodrive che piazza un 5-1 in avvio di ripresa (47-36). Pian piano i locali ricostruiscono un buon margine (Traini) sul +16 (60-44). Casale prova a rispondere dall’arco con Leggio e Ghirlanda ma al 30’ Capo d’Orlando è di nuovo +15 (65-50).

La partita è girata e l’ultimo quarto è la conferma che Capo d’Orlando ne ha di più. I siciliani spinti dalla coppia Traini-Mack ma con l’apporto anche degli altri vola sul +20 e non lascia scampo ad un Jbm che con 21 palle perse e 6 su 24 da tre non ha possibilità di riaprire la gara.

I numeri

Finale: 87-66

Parziali: 29-16, 42-35, 65-50

Quintetti: Capo d’Orlando con Mack, King, Vecerina, Doiuf, Ellis. Casale con F. Valentini, Formenti, Sarto, Martinoni, Hill-Mais.

Punti: Mack 20 (Capo d’Orlando), Hill Mais 16 (Casale).

Rimbalzi: King 10 (Capo d’Orlando), Martinoni 12 (Casale).

Assist: Traini 4 (Capo d’Orlando), F. Valentini 5 (Casale),

Mvp Traini (Capo d’Orlando)