A Santa Maria del Tempio una primavera ricca di eventi... e di fiori

SANTA MARIA DEL TEMPIO – La frazione casalese di Santa Maria del Tempio ha preparato un effervescente calendario di eventi per la primavera e l'estate 2022. Dopo il successo della prima edizione del Carnival Pulling tanti eventi ci saranno anche ad aprile e soprattutto in estate, con la 30esima edizione della Fera dl’Amson.

Da sabato 2 fino a lunedì 18 aprile tornerà infatti la Bottega dell’Ottimismo, che verrà allestita in uno spazio all’interno del Circolo Umberto Piazza. Un temporary shop, in cui regalare o regalarsi simpatici oggetti legati alla Pasqua e alla primavera! Il format della Bottega dell’Ottimismo, come recita lo slogan ‘piccoli acquisti per grandi progetti’, resta invariato, gli incassi del temporary shop verranno devoluti a sostegno del progetto Bucolicò, il museo dell’Agricoltura a cui i volontari di Santa Maria del Tempio stanno lavorando (è possibile effettuare donazioni anche sul portale ‘La rete del dono’). Sarà accessibile martedì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 24, mercoledì dalle 18 alle 20.30 e sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Ma nel mentre, sabato 9 e domenica 10 aprile verrà inaugurata un’altra prima edizione: la manifestazione ‘Convento in Fiore’. Una mostra mercato di due giorni, con fiori, piante ed erbe primaverili che daranno colore e profumo ai cortili del Convento di Santa Maria del Tempio.

In estate, come anticipato, partendo dall’importante anniversario, la ‘fera’ aprirà le porte all’intero indotto agricolo, agricoltura a 360°, dall’estensiva alla nicchia passando per la boschiva. Esposizioni, prove in campo, lavorazioni, macchinari, attrezzi, ricambi e materiali di consumo. Sono in fase di definizione in questi giorni le collaborazioni e i partner dell’evento. Le ‘teste caude d’la Madona’ garantiranno anche quest’anno grande spazio ai mezzi d’epoca, con la rievocazione storica della mietitura e trebbiatura del grano, con esposizione e sfilata di trattori d’epoca, e si vocifera anche di auto e moto.