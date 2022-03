Bidoni per pile e farmaci? A Casale saranno vicino a farmacie e supermercati

CASALE – A Casale i bidoni per la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti verranno posizionati in prossimità di supermercati e farmacie. A comunicarlo è il Comune che, in collaborazione con Cosmo, ha deciso questo spostamento.

«Se nelle frazioni e in alcuni punti strategici della città rimarranno i contenitori già presenti in passato – spiega il presidente di Cosmo Guido Gabotto - si è deciso di collocare i bidoni per la raccolta delle pile in prossimità dei supermercati, quelli dei medicinali vicino alle farmacie e tutti e due i contenitori nelle vicinanze dei supermercati al cui interno sia presente una parafarmacia».

In totale, ci saranno venti bidoni per la raccolta delle pile e ventidue per i farmaci.