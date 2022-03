L'assessore all'Ambiente di Casale si presenta: «Conscia del ruolo che ricopro»

CASALE - Era stata annunciata (dopo la firma del decreto di nomina) come nuovo assessore all'Ambiente di Casale lo scorso 22 febbraio, e martedì sera si è presentata ufficialmente a tutto il consiglio comunale. Operativa lo era già da più di un mese, ma adesso l'avventura amministrativa di Cecilia Strozzi può dirsi iniziata a tutti gli effetti.

L'esponente della Lega casalese ha preso infatti il posto della dimissionaria Maria Teresa Lombardi e nell'ultima seduta del parlamentino è stata 'introdotta' proprio dal sindaco Federico Riboldi, che ha reso noto come il nuovo membro della sua giunta abbia preso in carico anche la delega ai Servizi informatici.

Se il benvenuto dei capigruppo di maggioranza Benedetto Riccobono (Forza Italia), Alberto Drera (Lega), Fabio Botteon (FdI) e Francesco Mazzucco (Difesa e Ripresa) si è sostanziato nell'augurio («Siamo sicuri sarà all'altezza») di condurre un buon lavoro in continuità con ciò che è stato fatto nei primi 3 anni di amministrazione («Non eredita un ruolo semplice perchè l'assessore Lombardi ha lavorato bene»), le minoranze guidate da Giorgio Demezzi (Ritrovare Casale) e Luca Gioanola (Pd) hanno voluto porre l'accento sulla crisi che ha coinvolto il Consorzio Casalese Rifiuti, con le dimissioni del presidente Daniele Gazzi.

«È il momento per esprimere un augurio per una carica gravosa ma anche per ricordare gli impegni che derivano da deleghe su cui saremo sempre attenti e rigidi: sono importantissime in una città come Casale, soprattutto per la bonifica amianto. Per quanto riguarda l'ambiente, non si parla solo di gestione del verde ma anche dei rifiuti, che per ora sono stati dimenticati nonostante i tanti annunci. Finalmente, però, sul verde sono stati attivati progetti. Lei arriva nel momento in cui è emersa una diatriba tra Ccr e Cosmo: ci colpiscono molto le accuse del presidente Gazzi, che ha parlato di furberie ed emarginazione. L'amministrazione e il sindaco in particolare dovrà rendere conto di queste accuse, a lei toccherà rasserenare l’ambiente» ha puntualizzato il leader dei civici.

Sulla stessa lunghezza d'onda il numero uno dei dem in consiglio: «L'invito che le faccio è quello di ascoltare e prendere gli interventi della minoranza non con pregiudizio, ma come spunti e critiche che possano portare a una riflessione per il bene comune. Quello che ha preso è un impegno davvero gravoso con tante aspettative, nei 3 anni precedenti non è andata particolarmente bene, la gestione rifiuti è in stallo e siamo di fronte a un grande momento di crisi e alle dimissioni di Gazzi che nei toni lasciano un nodo da risolvere tempestivamente. In più c'è il tema energetico, dove c'è stata la maggiore assenza politica di questa amministrazione, pochi giorni fa c'è stato un convegno sulle Comunità Energetiche ma è stata registrata una completa assenza dell’amministrazione comunale (un attacco è stato perpetrato anche dal Comitato PalaFerraris nda)».

Quindi, in chiusura, l'intervento del neo assessore Strozzi: «Sono conscia del ruolo che andrò a ricoprire, da parte mia ci saranno massimo entusiasmo e presenza, tant'è che ho chiesto di avere un orario part time per poter essere tutti i pomeriggi in Comune. Auguro a tutti voi di potervi sempre confrontarvi insieme per migliorare città».