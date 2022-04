Secondo weekend di eventi dedicati alla fotografia con MonFest 2022

CASALE - Si sta avvicinando il secondo weekend di MonFest 2022, la biennale di fotografia che si terrà a Casale fino al 12 giugno. Dopo il successo del primo fine settimana - con oltre 4000 visitatori solo al Castello del Monferrato - un nuovo calendario di attività anche per sabato 2 e domenica 3 aprile.

Si parte domani alle 21 al Teatro Municipale con lo spettacolo 'Tempo interattivo - Siamo storie in una fotografia' a cura di Raoul Iacometti e Luciano Bobba con l’esibizione di Rebecca Erroi e Lavina Scott e la partecipazione della curatrice della biennale Mariateresa Cerretelli. L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. Domenica, invece, secondo appuntamento con i laboratori organizzati dalla Biblioteca Luzzati. Alle 15 protagonista Ilenio Celoria, fotografo e docente all'Istituto Leardi, che proporrà a bambini dai 7 ai 12 anni 'La scatola magica: come creare una macchina fotografica a foro stenopeico'. Per partecipare al laboratorio è richiesta la prenotazione al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it. I posti disponibili sono dodici, accompagnati da un adulto.

Rimangono ancora inoltre visitabili gratuitamente tutte le mostre nei luoghi storici della città. Per informazioni http://www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022. È stato anche annunciato il vincitore delle Letture Portfolio, l'evento dello scorso weekend a cui hanno partecipato 33 fotografi che hanno presentato i propri lavori a nove esperti. Ad aggiudicarsi la pubblicazione del portfolio, con intervista, sulla rivista Il Fotografo è stata Isabella Franceschini con 'Becoming a citizen'. La giuria, composta dai nove lettori e presieduta da Fulvio Merlak, ha anche assegnato due menzioni, una a 'Motherhood' di Patricia Bono e l’altra a 'Supereroi' di Dimitar Harizanov. I loro lavori saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito della biennale.