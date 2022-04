Casalone in Nazionale. Sarà assistente U23

ALESSANDRIA – Dopo Vanni Talpo, che sarà assistente della Nazionale Under 16, un altro alessandrino alla ribalta del basket italiano. Edoardo Casalone è stato infatti nominato assistente della selezione Under 23 Azzurra.

Casalone, classe 1989, è nato a Valenza ma cresciuto a Casale Monferrato. Ha iniziato la carriera di allenatore nella Junior Casale per poi passare al Derthona Basket. Dopo l’importante e vincente esperienza a Sassari da quest’anno è alle prese con la prima esperienza da capo allenatore in A2 con la reale Mutua Torino. Ora la prestigiosa chiamata della Fip. Casalone sarà, con “l’americano” Ricardo Fois, assistente di Gianmarco Pozzecco (suo capo allenatore nelle stagioni di Sassari) con il quale ha un grande legame personale. Insieme dovranno plasmare l’Under 23, il serbatoio della squadra maggiore. Primo impegno il Globl Jam di Toronto (Canada), quadrangolare con Canada, Brasile e Stati Uniti che si svolgerà dal 5 al 10 luglio. Al momento della chiamata Edo si è detto “emozionato e orgoglioso”.