MonFest 2022: ospite al Castello l'artista Maurizio Galimberti

CASALE - Continuano gli appuntamenti del weekend organizzati in occasione di MonFest 2022, la biennale casalese di fotografia. Oltre alle mostre, localizzate in luoghi strategici della città, che saranno visitabili fino al 12 giugno, per questo fine settimana sono previsti diversi eventi.

Domenica alle 15 al Castello del Monferrato ci sarà Maurizio Galimberti, il cui 'Tributo a Leonardo' è esposto nell'atrio della Cattedrale di Sant’Evasio. A conversare con lui Mariateresa Cerretelli, curatrice del festival. Al termine dell'incontro, sarà possibile partecipare ad una visita guidata della mostra. L’artista inoltre firmerà i suoi libri in vendita alla Libreria Coppo di via Roma.

Da questa settimana, a seguito delle numerose richieste, sarà anche possibile visitare le esposizioni del castello durante la settimana, per gruppi di almeno 10 persone e per le scolaresche. Per prenotare è possibile contattare lo Iat (Informazione Accoglienza Turistica del Castello del Monferrato) al 0142 444330 o all'e-mail iat@comune.casale-monferrato.al.it.