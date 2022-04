Domani a Casale il calcio camminato internazionale in aiuto a Vitas

CASALE - Il Walking Football (comunemente chiamato anche calcio camminato) si appresta a vivere un evento speciale allo stadio Natal Palli di Casale. Domenica 10 infatti il Monferrato ospiterà la prima edizione del Torneo Internazionale per Club, che vedrà il Walking Football Casale - promotore dell'iniziativa insieme al Comune di Casale - sfidare il Piemonte Masters e soprattutto le compagini del Barcellona e del Birmingham.

Ospiti assolutamente d'eccezione, visto che tra i 'blaugrana' ci saranno una serie di vecchie glorie ed ex canterani, oltre a Silvio Simatoc Szegedi, nato in Italia, in quanto il padre Nicolae è stato alla fine degli anni 40 calciatore di Brescia e Inter, e il figlio del famoso Lazlo Kubal. Come fondatore del catalano, sarà in campo anche lo scozzese Steve Archibald, nel cui palmares risiedono una Coppa Uefa vinta con il Tottenham nell'84, una Finale di Coppa dei Campioni nel 1986 con il Barcellona persa contro lo Steaua Bucarest, una vittoria nel Campionato scozzese nel 79/80 con l’Aberdeen, 2 Coppe d’Inghilterra 80/81 e 81/82 con il Tottenham, un Campionato Spagnolo con il Barcellona nell’ 84/85, e 27 partite disputate con la nazionale scozzese.

A Casale il calcio camminato è una realtà solida, come dimostrano i risultati raggiunti dalla società e la nomina di Massimo Linarello a commissario tecnico della nazionale italiana. L’attività regolare del Walking Football è iniziata già dal 2017, coinvolgendo ex calciatori nerostellati e diventando una delle più competitive squadre in Piemonte, Regione che è formalmente la culla del nuovo sport nel nostro Paese, esprimendo attualmente il maggior numero di squadre che partecipano alle competizioni della Confederazione Italiana Walking Football.

Il torneo, che avrà inizio alle ore 9.30, è a ingresso gratuito, ma sarà possibile lasciare un’offerta all’associazione Vitas che sarà presente con un proprio banchetto informativo.