Al Civico di Casale arriva il laboratorio dedicato alla Pasqua

CASALE - Questo sabato, 16 aprile, al Museo Civico arriva il laboratorio dedicato alla Pasqua. Appuntamento alle 16.30 con 'Facciamo le uova!', un progetto a cura di Barbara Corino dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

I visitatori potranno scoprire nelle opere in esposizione le uova e il loro significato nelle diverse culture ed epoche storiche e, in seguito, realizzarne una personale da portare a casa. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino. I genitori che, nel frattempo, desiderano visitare il museo possono accedervi al costo di ingresso ridotto di 3.60 euro. Per prenotazioni contattare l'email museo@comune.casale-monferrato.al.it o il numero 0142444249.

Il museo sarà inoltre aperto anche a Pasqua e Pasquetta con gli orari festivi: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.