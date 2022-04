Ozzano: sterpaglie in fiamme in uscita dal paese

OZZANO MONFERRATO - Un altro intervento per i vigili del fuoco di Casale quest'oggi. Pochi minuti fa gli operatori sono giunti poco fuori dall'abitato di Ozzano Monferrato, all'incrocio tra Quarti di Pontestura e la località cascina Crosia, in strada Bartolina per un rogo di sterpaglie di modeste dimensioni, prontamente domato.