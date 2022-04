Bertram-Varese: Ferrero capitano-allenatore?

CASALE MONFERRATO - Giancarlo Ferrero sarà giocatore-allenatore della Openjobmetis nella gara di domani contro la Bertram (PalaEnergica, ore 17.30)?

Dopo l'esonero clamoroso di coach Roijakkers Varese si trova in un momento di transizione e difficoltà. La squadra biancorossa verrà affidata a Alberto Seravalli, promosso da vice a capo allenatore. Ma secondo le indiscrezioni il club biancorosso - che non avrebbe fatto in tempo ad adeguare la posizione di Seravalli - avrebbe deciso di impiegare come giocatore-allenatore il capitano Giancarlo Ferrero, ragazzo cresciuto a Casale Monferrato nel vivaio della Junior, protagonista della promozione in di Casale e da anni bandiera della pallacanestro Varese.

Ferrero sarebbe iscritto a referto come giocatore - allenatore e potebbe, così,à chiamare time out e parlare con gli arbitri. In panchina ci sarà l’altro assistente Matteo Jemoli, ma con funzioni di dirigente. Per Ferrero un ritorno a Casale, in un palazzetto che lo ha visto grande protagonista, davvero particolare.