Aperte le iscrizioni a Scoop, il progetto Erasmus monferrino

CASALE - È stata finalmente aperta la selezione pubblica per Scoop, il progetto europeo che fa parte del programma Erasmus+ 2021-2027 (Kai Youth Exchanges). L’edizione monferrina si terrà dal 18 al 25 maggio a Casale e Cella Monte, oltre che in tutti i Comuni alessandrini partners (Rosignano Monferrato, Ponzano Monferrato e Fubine Monferrato). Saranno ammessi in totale 42 giovani dai 18 ai 26 anni, di cui 36 stranieri e 6 italiani.

Lo scambio sarà una buona occasione per fare informazione al tempo di social, influencers e internet, raccontando anche il territorio casalese. L’iscrizione al progetto comporta la presenza obbligatoria a tutte le otto giornate. Al candidato vengono richiesti la maggiore età, la conoscenza della lingua inglese (almeno a livello basico) e il Green Pass.

Per partecipare è necessario compilare l’Application Form (scaricabile al sito https://www.ecomuseopietracantoni.it/) corredarla di copia del CV in formato Europass e da fotocopia della Carta di Identità in corso di validità. Il tutto, andrà inviato via email alla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni entro il 21 aprile 2022. La selezione dei partecipanti sarà fissata nell’ultima settimana di aprile. Ai primi di maggio, poi, verrà organizzato un meeting di preparazione allo Scambio.