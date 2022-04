Tradotte in inglese le pagine Internet dedicate al Museo di Casale

CASALE - I contenuti delle pagine Internet dedicate al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato sono ora disponibili anche in lingua inglese. Il merito è di Beatrice Cavagnolo, la ragazza che sta svolgendo il Servizio Civile Universale in via Cavour, 5.

«Dopo aver proposto una serie di visite guidate in inglese lo scorso settembre – ha ricordato l’assessore Gigliola Fracchia -, Beatrice ha messo a disposizione le proprie competenze linguistiche per un lavoro estremamente importante per il nostro Museo: la traduzione dei contenuti del sito internet dedicato alle collezioni casalesi. Un grazie quindi a Beatrice, con la speranza che terminato questa esperienza, che l’ha vista impegnata in molti progetti, possa proseguire a collaborare con noi su altri progetti».

Beatrice Cavagnolo, che ha conseguito il Celta (Certificate in English Language Teaching to Adults) lo scorso anno, ha tradotto le cinque principali sezioni del mini sito www.comune.casale-monferrato.al.it/museo dedicate alle informazioni, alla Pinacoteca, alla Gipsoteca, alla Sala Vidua e alla storia, garantendo così la fruizione delle pagine anche ai turisti stranieri.