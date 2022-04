Casale: già sette interventi per l'ambulanza veterinaria

CASALE - Accompagnati dalla mascotte Isotta del gruppo di Novara, la settimana scorsa alcuni volontari dell’associazione Ambulanze Veterinarie Onlus hanno incontrato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli per un primo bilancio del servizio attivato il 1° gennaio scorso.

Il Comune di Casale Monferrato e l’associazione avevano infatti sottoscritto a fine 2021 un accordo di collaborazione che prevede un servizio gratuito a tutti i residenti in città di primo soccorso veterinario, trasporto e riconsegna degli animali per i casi di emergenza (sono quindi escluse dalla gratuità le visite ambulatoriali programmate o di routine).

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dai volontari dell’Ambulanza Veterinaria – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli – e i numeri lo confermano: in soli tre mesi sono già stati effettuati sette interventi, che per una realtà come la nostra è decisamente una buona media, soprattutto all'avvio di un servizio nuovo per il territorio. Affidare questo delicato servizio a personale competente e preparato, sta dando i risultati sperati e confermano di aver fatto la scelta giusta nell’attivare l’accordo di collaborazione».

A Casale Monferrato operano cinque volontari con un mezzo a disposizione, mentre a livello nazionale si contano una ventina di mezzi e oltre sessanta persone impiegate nel primo soccorso e trasporto degli animali.

Per richiedere l’intervento dell’ambulanza veterinaria è a disposizione il numero 331 4824724 che, grazie a una voce guida, mette a disposizione, 24 ore su 24, mezzi adatti allo scopo e personale debitamente formato.



«Visto il buon successo riscontrato sul territorio – ha spiegato la coordinatrice regionale dell’associazione, Michela Cannas – a breve partirà un nuovo corso per volontari a Casale Monferrato, in modo da poter incrementare e migliorare ancora la copertura del servizio».

Per conoscere le modalità di iscrizione e i contenuti delle lezioni è possibile seguire la pagina Facebook di Ambulanze Veterinarie Italia.



Si ricorda, infine, che nel caso in cui venga richiesto il trasporto del proprio animale in altra struttura veterinaria o dal proprio medico veterinario di fiducia distante oltre i 20 chilometri, tra andata e ritorno, dall’ambito territoriale della richiesta, l'Associazione richiederà al cittadino un rimborso spesa per i chilometri eccedenti.