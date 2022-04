A San Giorgio ultima lezione di egittologia con Sabina Malgora

SAN GIORGIO - È quasi giunto al termine il corso di Egittologia presso la biblioteca di San Giorgio, sostenuto dall'Unità Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantone. A tenerlo è l'esperta Sabina Malgora, direttore del mummy project. La prossima e ultima lezione si terrà martedì prossimo, 26 aprile e sarà interamente dedicata al mondo dell’oltretomba.

Ma le novità dal mondo egizio non finiscono qui: tornerà sabato 30 aprile il laboratorio didattico creativo per i più piccoli ‘A spasso per la terra dei faraoni’. È aperto a tutti i giovani dai 6 ai 12 anni ed è gratuito. Appuntamento alle 15 nella biblioteca di San Giorgio con ‘Scriba per Sempre’. L’iniziativa durerà circa due ore e prevede una parte teorica, ma anche e soprattutto una parte pratica.