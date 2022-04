Novipiù, sfida che vale la posizione playoff

CASALE MONFERRATO – Incassata la matematica certezza di giocare i prossimi playoff, Novipiù scende in campo domenica (palla a due alle 18) in casa di Top Secret Ferrara dell’ex Junior Casale Tommaso Fantoni.

I rossoblù (come i rivali della Kleb) cercano un successo per ottenere la migliore posizione possibile nella griglia playoff.

Qui Ferrara

Kleb Ferrara di coach Spiro Leka gioca per il piazzamento. “Vogliamo fare di tutto per centrare il quarto posto finale - attacca il coach -. Sappiamo che sarà una gara difficile. Importante è che domenica la cornice di pubblico ci dia una spinta: i miei giocatori lo meritano, per tutto quanto stanno facendo. La Novipiù? Compagine esperta e gioventù, Williams e Martinoni sono califfi della categoria, non dimenticando Fabio Valentini e la saggezza di Formenti. Bisogna che ci prepariamo al massimo”.

Questa l’analisi di Tommaso Fantoni. “Ci aspetta una gara difficile, anche per le condizioni fisiche in cui siamo. La Novipiù ha fatto bene quest’anno, i ragazzi che fanno parte della squadra sono tutti o quasi del territorio, Williams è conosciutissimo. Ci aspetta una gara maschia, ma davanti al nostro pubblico dobbiamo fare bottino per forza”.

Qui Casale

I temi della partita sono presentati dal vice allenatore Stefano Comazzi e da Matteo Ghirlanda.

Il tecnico: “Affrontiamo la terza partita di una settimana molto bella per noi perché ci ha visto staccare il pass per i playoff. Ora vogliamo onorare al meglio queste ultime due gare di fase a orologio. Ferrara è una squadra che può contare su un grandissimo fattore campo, che è quasi inviolabile. Una squadra che gioca una pallacanestro magari un po’ fuori dall’ordinario, ma assolutamente efficace”.

Questo il pensiero di Matteo Ghirlanda. “Siamo felici per la qualificazione ai playoff, ma non ci vogliamo fermarci. Ferrara è una squadra forte, ben organizzata e ben allenata, che ha in Mayfield e Pacher i suoi realizzatori principali. Noi dovremo, come abbiamo sempre fatto, giocare la nostra pallacanestro per provare a portare a casa i due punti”.

Pre partita

TOP SECRET FERRARA - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaBondi, Ferrara.

Quando: domenica 24 aprile, ore 18.

Arbitri: Maschio, Puccini, Motto.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Nella Jbm ancora assenti gli infortunati Leonardo Okeke e Luca Valentini. Ferrara ha fuori l’ex Tortona Agustin Fabi, Luca Campani e Giovanni Vildera. Partita "speciale" per il veterano Tommaso Fantoni (37 anni) che dopo la felice parentesi a Casale Monferrato, sponda Junior (promozione in Serie A nel 2011), ha trovato a Ferrara una seconda casa.