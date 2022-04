A Vignale arriva la mostra di bottiglie dipinte ‘Arte in Cantina’

VIGNALE - ‘Arte in Cantina’ è un’esposizione itinerante di bottiglie artistiche curata dall’Associazione Echorama, che unisce la bellezza dell’arte al fascino del mondo del vino.

Nel 2022 la mostra sarà ospitata in alcune aziende vitivinicole del Monferrato, diventando un veicolo di promozione per l’arte e per il territorio e le sue eccellenze. Il primo luogo scelto sarà la cantina Hic et Nunc a Vignale dove la mostra potrà essere visitata da sabato 30 aprile. L’inaugurazione sarà alle 16 con al termine un rinfresco offerto ai partecipanti.

Si potranno ammirare 16 bottiglie artistiche realizzate dagli artisti Nadia Beltramo, Matt Bicon, Carlo Cattaneo, Laura Chiarello, Patrizia Cremasco, Albina Dealessi, Paola Gino, Giorgio Grosso, Piergiorgio Panelli, Andrea Piccinelli, Cecilia Prete, Laura Rossi, Giorgia Sanlorenzo, Giovanni Tamburelli, Daniela Vignati e Piero Zannol. Tutte le informazioni sulle esposizioni in programma, sugli artisti e sulle opere nella pagina dedicata www.echorama.it/arteincantina.