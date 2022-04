Santa Caterina: le Consulte di Torino e Alessandria ospiti della Buzzi Unicem

CASALE - Lo scorso 8 aprile a Casale, Buzzi Unicem, le Consulte per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di Alessandria e dell'Alessandrino, e l'associazione Santa Caterina Onlus, si sono incontrate nella storica sede della multinazionale monferrina per approfondire il progetto di restauro che sta coinvolgendo la chiesa di Santa Caterina.

All'iniziale visita alla sala multimediale per ripercorrere la storia della celebre azienda del cemento, è quindi seguito il meeting sull'avanzamento dei lavori: successivamente i partecipanti si sono recati nella chiesa casalese. Grazie all'omonima associazione e ai suoi sostenitori (tra cui proprio Buzzi Unicem) il gioiello barocco sta riguadagnando infatti il suo valore. Dopo il restauro della cupola, del tamburo, della lanterna e dei tetti a falde è stato avviato il progetto di recupero della facciata. L’intervento delle Consulte permetterà di affrontare anche il prossimo intervento sugli affreschi interni della cupola maggiore.

«Siamo molto onorati di aver potuto accogliere la visita delle Consulte – dichiara Marina Buzzi Pogliano, presidente di Santa Caterina Onlus - Il loro supporto, che affianca e integra quello delle fondazioni bancarie, degli sponsor e dei donatori, è fondamentale non solo per l'associazione e per il raggiungimento dell’obiettivo di restauro degli affreschi della cupola, ma per l’intera città, il cui splendido monumento barocco restaurato sarà un faro acceso su tutte le bellezze e ricchezze che custodisce, ancora troppo poco valorizzate».