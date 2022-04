Tavolo del lavoro in Comune a Casale: proseguono gli incontri

CASALE - Si è nuovamente riunito lo scorso 20 aprile il Tavolo tecnico del lavoro del Comune di Casale. Come spiega il presidente del Consiglio comunale, con delega al Lavoro, Fiorenzo Pivetta: «È stata l’occasione per fare il punto della situazione sulle iniziative intraprese fino ad oggi e confrontarsi per analizzare l’andamento del mercato del lavoro sul territorio».

Nato per affrontare le conseguenze delle crisi lavorative e occupazionali del territorio, con particolare attenzione alla situazione degli ex dipendenti della Cerutti, il Tavolo ha cercato di trovare soluzioni concrete di ricollocazione con l’aiuto della Regione Piemonte, attraverso il Centro per l’impiego, delle Agenzie formative e di alcune aziende: «In questi mesi – ricorda Pivetta – ci si è concentrati su più piani, riuscendo ad attivare un percorso formativo di tecnici per impianti idraulici al Foral, che dovrebbe portare all’assunzione di otto persone, e aprire un costruttivo dialogo con Bulgari per un inserimento di lavoratrici e lavoratori che hanno perso il lavoro in aziende del territorio e che si renderanno disponibili alle selezioni che il grande brand avvierà per l’assunzione di circa 350 persone in due anni».

Nel nuovo incontro è stata anche sottolineata l’importanza di lavorare per raggiungere un altro obiettivo: aiutare il territorio a lavorare in anticipo per prevenire possibili situazioni di difficoltà e confrontarsi sulle nuove necessità lavorative, in modo da ipotizzare nuovi percorsi, sia di tipo formativo e scolastico, sia di riqualificazione.